Acht seizoenen spelen Jean-Pierre Voets en Jos Ory intussen samen. Zo lang hebben ze ook moeten wachten op hun eerste provinciale zege. “We zijn er vaak dichtbij geweest. Vorig jaar verloren we de eerste nationaal en provinciaal op Chateauroux met twee seconden. Nu hadden we ook maar enkele tellen over, maar we dromen er van om ooit eens Bourges te winnen”, lacht Jean-Pierre.