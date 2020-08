Wielerpiste in Peer blaast 20 kaarsjes uit

Twintig jaar geleden had Cycling Vlaanderen een droom: in elke Vlaamse provincie een open wielerbaan om aan jeugdopleiding te doen. Daarvoor hadden ze wat geld veil. Alleen was het niet vanzelfsprekend om in elke provincie mensen te vinden die daar hun schouders wilden onderzetten. In Limburg deden Jean Brebels en Jean Bollen dat. Met succes. Een huzarenstukje, vooral financieel. Dinsdag 25 augustus vieren ze de twintigste verjaardag van dit Peers project .