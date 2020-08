Diepenbeeks echtpaar werkte 30 jaar lang voor Recor: “Nu als vuilnis op straat gezet”

Hasselt / Diepenbeek -

Voor het Diepenbeekse echtpaar Carlo en Lenta, die allebei in 1990 bij Recor aan de slag gingen, voelt de afhandeling van het faillissement als een stomp in de maag. “Dertig jaar lang hebben we alles voor Recor gegeven, maar nu worden we als vuilnis op straat gezet.”