Zaterdag krijgen we boven Limburg een afwisseling van zon en stapelwolken te zien. Namiddag zullen er verspreid over de provincie ook een aantal buien vallen. Niet overal zal het echter nat worden.

De temperatuur kan tijdens de zonnige perioden eens even in de buurt van 23 of hooguit 24°C geraken, maar vanwege de wind zal het tijdens de bewolkte perioden frisser aanvoelen dan we gewoon zijn ...