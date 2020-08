Goedgehelmd

Hij is lang niet meer de lelijke champignon of Calimeroschelp op je hoofd uit de jaren tachtig en negentig. Hij is nu beschikbaar in vele kleurtjes en modellen en heeft heel veel aan gewicht verloren. Bij kinderen en voor sportief en recreatief gebruik is hij min of meer ingeburgerd, maar in het woon-werkverkeer is hij nog vaak persona non grata. De fietshelm blijft een controversieel hoofddeksel.