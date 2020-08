Chinese charmeur

Het regent momenteel smartphones uit China waarbij er steeds meer kwaliteit geboden wordt voor steeds minder geld. Een nieuwe prijsbreker waar we niet naast kunnen kijken, is de OPPO A91. Naast de mooie looks, krijgt u een berg toeters en bellen die we niet zomaar verwachten voor minder dan 300 euro. Zelfs draadloze earphones krijgt u erbij.