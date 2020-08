Boom valt op wagen in Onderwijslaan in Genk: “Ik heb geluk gehad”

In de Onderwijslaan is een grote eikenboom in twee gesplitst en op een wagen terechtgekomen. Daarbij raakte het voertuig zwaar beschadigd. De inzittenden zaten net in de wachtkamer van de dokter toen ...

