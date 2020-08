Experts waarschuwen: “Investeer nu in ventilatie op school, of voorzie alternatieven”

Hasselt -

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten onze klassen goed verlucht zijn. Nu het nog mooi weer is, kunnen de ramen gemakkelijk open, maar in de winter wordt dat een probleem. “Een goed ventilatiesysteem en een CO 2 -meter zullen een belangrijke rol spelen”, zegt professor bouwfysica Jelle Laverge (UGent). Betere ventilatie is niet alleen goed in de strijd tegen corona, ook op langere termijn hebben leerlingen er baat bij.