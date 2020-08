Honderd besmettingen in Frans nudistendorp waar “de lichamen over elkaar rollen”

In Village Naturiste in Cap d’Agde, het beroemdste nudistendorp in Frankrijk, zijn zo’n honderd covid-19 besmettingen vastgesteld. Vermoedelijk liggen sekscontacten aan de basis. “We komen hier niet om te kaarten.”

In het dorp komen elke zomer tussen de 35.000 en 40.000 mensen naakt wonen. Op het hoogtepunt ontvangt het badplaatsje zo’n 250.000 gasten. Onder hen Fransen, maar ook veel buitenlanders. Maandag werd er een drive-in opgezet om mensen te screenen op het coronavirus, naar aanleiding van twee vastgestelde besmettingen bij hotelmedewerkers.

Het officiële advies in Frankrijk is om afstand te houden, maar dat gaat moeilijk in een toeristisch oord dat bekend staat om zijn losse seksuele mores. In het dorp zijn verschillende seksclubs en parenclubs, toerismesites noemen het “de droom voor swingers” en misnoegde bezoekers noemen het op Tripadvisor “een strand van exhibitionisten, swingers en aanbieders van seksuele activiteiten”.

“In een naturistenkamp is afstand houden onmogelijk, dus moest een screening wel”, getuigt iemand aan France 3 Régions. “Er zijn veel besmette mensen, het is beter om het te voorkomen. ’s Avonds zitten we allemaal samen. Het is een ontmoetingsplaats, we zitten er niet om te kaarten. ‘s Avonds rollen de lichamen hier over elkaar.”

“Het zijn voornamelijk jonge mensen en geen ernstige gevallen”, zegt Pierre Ricordeau van het regionale gezondheidsinstituut aan France 3 Régions. “De situatie is niet catastrofaal, maar wel zorgwekkend.” De maatregelen zijn nu verstrengd: mondmaskers zijn verplicht op straat en men mag niet met meer dan tien op straat zijn. Clubs moeten een uur vroege dicht.

In 1954 werd de naturistencamping opgericht door twee broers. Dat groeide uit tot een dorp waar naaktheid de norm is. Met zo’n honderd winkels, waaronder een bioscoop, supermarkten, kappers, banken, bars en nachtclubs, is het een volwaardig dorp waar toeristen en inwoners overal naakt binnen kunnen.