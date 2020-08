Populariteit van botsautoman bereikt ook Nederland

Sinds Michel Walta met zijn botsauto doorheen het beeld van het VRT journaal reed is zijn populariteit enorm toegenomen. “Vooral de vraag om ook eens een ritje te maken met de botsauto bleef maar aanhouden”, lacht ‘botsautoman’. Vrijdag opende hij een driedaags circuit aan de rand van het Stadspark in Maastricht. “Nu maar hopen dat we ook snel een besloten route kunnen uitstippelen in Lanaken.”