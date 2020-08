Een 63-jarige man uit Houthalen-Helchteren is donderdag gearresteerd op verdenking van liefst drie brandstichtingen in Zolder en Houthalen. De buurt haalt opgelucht adem: “De schrik zat er goed in.”

Op amper vier dagen tijd werden deze week drie woningen in een straal van één kilometer in brand gestoken. Maandagavond brak brand uit aan de voordeur van een huis in de Rijkelstraat in Zolder. Woensdagavond ...