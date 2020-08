Sint-Truiden -

Op het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden is vandaag gestart met de pluk van de wijndruiven. En dat is belangrijk voor onze provincie, want de wijnteelt zit in de lift in Limburg. Het aantal professionele wijnbouwers en hobbyisten stijgt jaar na jaar. Maar ook het onderzoek zit niet stil. Zo start er volgende maand op PC Fruit een nieuw Europees project naar biologische mousserende wijnen, zeg maar de Limburgse cava of prosecco.