Slovaakse regering “geschokt” door beelden van landgenoot in Belgische politiecel

In een video aan het Belgische publiek reageert de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken “geschokt” op de dood van haar landgenoot in een politiecel twee jaar geleden. Ook in eigen land neemt de politieke druk toe. De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week uitzonderlijk samen.

“De hele Slovaakse samenleving is geschokt door het geweld op onze landgenoot. Het is onaanvaardbaar wat daar is gebeurd.” Dat zegt de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, in een videoboodschap ...