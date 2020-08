Epidemie krimpt, maar Heusden-Zolder blijft Limburgs zorgenkind

Hasselt / Heusden-Zolder - Het aantal besmettingen op weekbasis in Limburg is met liefst 31% gedaald. 18 Limburgse gemeenten zijn al een week of meer coronavrij, maar in Heusden-Zolder blijft de toestand zorgwekkend.

Van 11 tot en met 17 augustus testten 136 mensen positief in onze provincie. Het reproductiegetal in Limburg ligt nu op 0,829, wat betekent dat 100 mensen gemiddeld 83 andere personen besmetten. Enkel Antwerpen kent een nog lagere R-waarde (0,741), maar het absolute aantal besmettingen ligt daar met 3.539 positieve tests op weekbasis ruim 26 keer hoger. Intussen zijn al 18 Limburgse gemeenten minstens een week coronavrij, het hoogste aantal sinds eind juli.

Allochtone gemeenschap

Ondanks de positieve signalen blijft de situatie in mijngemeente Heusden-Zolder bijzonder precair. Met gemiddeld 65 besmettingen per 100.000 inwoners ligt de gemeente torenhoog boven de waarschuwingsdrempel van 20 en komt het zelfs in de buurt van de stad Antwerpen. “We hebben er vrijdag helaas weer negen besmettingen bijgekregen”, zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). De laatste zeven dagen testten in totaal 22 mensen positief in Heusden-Zolder, twee meer dan de dag daarvoor.

In tegenstelling tot de andere mijngemeenten blijft het virus in Heusden-Zolder hevig woekeren. “De negen nieuwe besmettingen situeren zich voornamelijk binnen de allochtone gemeenschap. Het gaat om een aantal besmettingen binnen familieverband en enkele mensen die terugkeerden van vakantie. Ik kan alleen mijn oproep herhalen aan de allochtone gemeenschap om de regels te respecteren. Niet om te stigmatiseren, maar wel in de hoop dat iedereen de coronaregels naleeft zodat ook hier het aantal besmettingen naar beneden gaat.” In de overige gemeenten zijn de cijfers stabiel of licht dalend. De Portugese arbeiders die positief hebben getest in Leut (Maasmechelen) zullen ten vroegste zaterdag in de cijfers van Sciensano verschijnen.

11 coronapatiënten in ziekenhuis

Nationaal telt ons land nu gemiddeld 505 nieuwe besmettingen per dag (-20%). Er worden gemiddeld 28 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen (-15%). In totaal liggen er 303 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. In Limburg gaat het om 11 opgenomen patiënten, van wie er 3 intensieve zorgen nodig hebben. Het gemiddelde sterftecijfer is met 86% gestegen naar 10 doden per dag. Die forse stijging is mogelijk het gevolg van de voorbije hittegolf.

