Gedaan met moederziel alleen en aan sneltempo shoppen. Vanaf maandag mag je weer samen met je partner of een (bubbel)vriendin op pad. Net op tijd voor de laatste soldenweek. Experts delen hun beste tips voor een geslaagde koopjesjacht.

Alleen nog restjes en rommel in de rekken tijdens de laatste soldendagen? Dat is dit jaar helemaal anders. “De mensen kwamen de afgelopen weken alleen het noodzakelijke kopen. Dat vertaalt zich in nog ...