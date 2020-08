TREND. De koordjesbikini maar dan omgekeerd

De koordjesbikini wint al enkele jaren aan populariteit en dat heeft hij vooral aan zijn veelzijdigheid te danken. Deze zomer is het zelfs een trend om te experimenteren met de zwemkledij en de bikini ondersteboven te dragen.

De koordjesbikini, waarbij je het bovenstuk op de rug en nek kan strikken, is zeker niet nieuw. Vaak houden twee fijne koordjes kleine lapjes stof op hun plaats. In het beste geval, want tijdens het zwemmen of een plons in het frisse water kan er al eens een ‘ongelukje’ gebeuren. Maar om het allemaal wat spannender te maken, dragen heel wat influencers de driehoekige lapjes stof tegenwoordig omgekeerd. 180 graden omgekeerd om precies te zijn.