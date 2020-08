“Er is geen gif” ontdekt in het lichaam van de dissidente Russische politicus Alexei Navalny. Dat zei een van de hoofddokters van het ziekenhuis in Omsk vrijdag. Navalny was opgenomen in het ziekenhuis in Siberië nadat hij onwel werd op het vliegtuig. Zijn toestand is nog steeds “onstabiel”.