Pink Ribbon lanceert zeven wandelroutes om gezondere levensstijl te promoten

Pink Ribbon, de organisatie die strijdt tegen borstkanker, lanceert samen wandelknooppunt.be zeven wandelingen. De routes hebben allemaal de vorm van het kenmerkende Pink Ribbon lintje en tellen zo’n 10.000 stappen.

“Onderzoek wees uit dat 1 op 3 kankers kan vermeden worden door een gezonde levensstijl”, staat te lezen in het persbericht van de organisatie. “Beweging speelt daarbij een belangrijke rol.” Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moeten we minstens vijf dagen per week 30 minuten matig bewegen. Om daarbij te helpen organiseren Pink Ribbon en P&V Groep De Roze Mars een gloednieuwe campagne om Belgen aan te zetten om minstens 10.000 stappen te zetten. Ze kwamen op de proppen met zeven verschillende wandelroutes, verspreid over heel België.

Elke wandeling volgt een traject in de vorm van het Pink Ribbon lintje en telt zo’n 10.000 stappen, wat neerkomt op 7 tot 8 km, dat is goed anderhalf uur wandelen. De routes zijn onder meer te vinden in de omgeving van Averbode, Bosland, Gaasbeek, Drongengoed, Rodeberg, Pays des Collines en Burg-Reuland. “Met deze wandelroutes gaan we een stapje verder en willen we iedereen stimuleren en inspireren om gekende en verborgen parels in België te ontdekken op een actieve manier”, aldus Brigitte Vanderveren, Executive Director bij Pink Ribbon.

Alle wandelroutes kunnen gratis gedownload worden op de website. Nadien kan je ze ook opladen in een app of gpx-bestand.