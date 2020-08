Belgische herbruiksector geeft 2.200 ton elektronische apparaten tweede leven

De Belgische herbruiksector heeft er in 2019 voor gezorgd dat 2.219 ton elektrische en elektronische apparaten werden aangeboden via De Kringwinkels en zo een tweede leven kregen. Dat is een stijging van 6,2 procent in vergelijking met 2018, klinkt het vrijdag. Naar aanleiding van Earth Overshoot Day zaterdag roept de sector op om nog meer toestellen te hergebruiken of te recycleren.