OPROEP. Een communie zonder feest: wat denkt u daarvan?

Communiefeesten zullen in september niet doorgaan. Nochtans zullen in de maand september de meeste eerste en plechtige communies plaatsvinden. Die waren immers in de paastijd al tot het najaar uitgesteld.

Bij een communie hoort traditioneel een feest. Maar dat feest zal in september nog niet kunnen doorgaan. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteren beslist. Toch is de bisschoppenconfederatie van plan om de kerkvieringen voor communies gewoon te laten doorgaan in september. Dat is evenzeer gisteren beslist tijdens een televergadering.

Het lijkt er dus op dat communicanten en hun ouders nu voor een keuze staan: een communie zonder feest of helemaal geen communie (voorlopig). Wij zijn op zoek naar mensen die in september een communie gepland hebben. Wilt u ons meer over uw ervaringen en plannen vertellen? Dan kunt u hier uw gegevens achterlaten.