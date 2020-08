De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft donderdagnacht een 26-jarige chauffeur tegengehouden in het kader van een controle. De twintiger weigerde een speekseltest, speekselanalyse of bloedproef af te nemen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

