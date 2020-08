Elf coronabesmettingen in een week tijd in Bilzen: “Verspreid over vier gezinnen”

Regio

Terwijl Bilzen een week geleden nog coronavrij was, telt de Demerstad in de jongste cijfers elf besmettingen. “Er zit geen patroon of systematiek achter. Niets om ons ongerust over te maken, maar wij ...

Lees verder