Novak Djokovic reageert op‘heksenjacht’ na Adria Tour: ‘Of ik spijt heb? Natuurlijk niet’

In een interview met de New York Times kwam Novak Djokovic, ’s werelds nummer één in het mannentennis, nog eens terug op de storm van kritiek die hij oogstte na het organiseren van de Adria Tour, waar de coronaregels niet in acht genomen werden. Zowel Djokovic, als enkele collega’s liepen toen het coronavirus op. Al voelt de Serviër zich allesbehalve schuldig: “Ik denk niet dat ik iets verkeerd gedaan heb.”