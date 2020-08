Joe Biden aanvaardt officieel nominatie als presidentskandidaat en belooft onmiddellijke actie tegen corona

Joe Biden heeft donderdag, tijdens de vierde en laatste dag van de virtuele partijconventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat van de Democraten aanvaard. Hij wordt de uitdager van huidig president Donald Trump. In zijn speech beloofde hij feiten in plaats van fictie, hoop in plaats van angst, liefde in plaats van haat en licht aan het einde van de tunnel, na de “duistere periode” onder Trump.