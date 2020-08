Vijf containers voor een Covid-testzone zijn donderdag gearriveerd in Beringen. Eerstelijnszones West-Limburg en Midwest-Limburg hebben de handen in elkaar geslagen voor een verdubbeling van de testcapaciteit: van 250 naar 500 Covid-testen per dag. Maandag is de testzone operationeel voor acht Limburgse gemeenten.

Jan Bex