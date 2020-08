In een 18 pagina’s tellend document heeft Tourorganisator ASO de strikte coronamaatregelen vastgelegd waarnaar alle renners en personeelsleden zich moeten schikken. De meest opvallende: een ploeg waarin twee renners of personeelsleden ernstige symptomen vertonen of positief testen, wordt zonder pardon uit de Tour gezet. Een greep uit het uitgebreide ‘Règlement sanitaire’.