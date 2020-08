Op Goed Geluk levert de ideale gelegenheid om onderweg halt te houden op plaatsen waarvan je al lang denkt: hoe zit dat hier? Of om onverwachte privépaden in te slaan en daar te ontdekken dat er meer te zien valt achter een buxushaag. Veel meer, in het geval van Rosa uit Viversel. “Daar, naast de manege, daar hadden we vroeger een ijssalon. En hier stonden driehonderd oldtimers.”