Diepenbeek -

Het Diepenbeeks bedrijf Vanbockryck is het laatste modeconfectiebrijf dat honderd procent in ons land produceert. Het werkt voor topdesigners zoals de wereldberoemde Antwerpenaar Dries Van Noten. 70 procent van de productie wordt uitgevoerd naar Japen en de Verenigde Staten. Het confectiebedrijf uit Diepenbeek bestaat vandaag 35 jaar, maar toch lijkt het einde in zicht. Naaisters zijn moeilijk te vinden en er is geen opvolging voor de 75-jarige zaakvoerder.