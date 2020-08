Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure zwoegen zich door tweede kwalificatieronde in Cincinnati

Kirsten Flipkens (WTA 79) heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati (hard/1,9 miljoen dollar), dat vanwege de huidige omstandigheden verplaatst werd naar Flushing Meadows in New York. Ook Ysaline Bonaventure (WTA 121) stoot door.

Flipkens, twaalfde reekshoofd van de kwalificaties, klopte in de eerste voorronde de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA 107) in drie lange sets: 5-7, 7-5 en 7-6 (7/2). De partij, een uitputtingsslag, duurde maar liefst 3 uur en 14 minuten. In de tweede voorronde wacht voor Flipkens de Amerikaanse Katie Volynets (WTA 350), die het haalde tegen Monica Puig (WTA 91) uit Puerto Rico in 4-6, 7-6 (7/4) en 6-3.

Bonaventure knokte zich voorbij de Japanse Nao Hibino (WTA 74) naar de tweede voorronde. De Luikse zegevierde in drie sets: 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3. Ze klaarde de klus in 2 uur en 2 minuten. Bonaventure moet voor een plek op de hoofdtabel aan de bak tegen thuisspeelster Catherine Bellis (WTA 249), die haar landgenote Madison Brengle (WTA 82) over de knie legde in 6-3 en 7-6 (7/4).

Ook Greet Minnen (WTA 106) werkt kwalificaties af in de hoop zich te plaatsen voor de hoofdtabel van het toernooi van Cincinnati. Minnen staat tegenover de Slovaakse nummer een Viktoria Kuzmova (WTA 84/N.15).

De winnaressen van de tweede ronde krijgen een plaats op de hoofdtabel. Daar vinden zij onder meer onze landgenotes Elise Mertens (WTA 22), Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Kim Clijsters (geen ranking) terug. Clijsters kreeg een wildcard voor het toernooi.