Moeder van twee, Callie Coles, uit Dorset, Engeland, kocht Sparky twee jaar geleden voor haar zonen Bear (9) en Merlin (3).

Maar dit is een paard dat duidelijk de voorkeur geeft aan het comfort van een echt huis en dat de stallen al lang achter zich gelaten heeft. Sparky werd al vaak betrapt met zijn neus in de koelkast en is vaak chillend in de lounge terug te vinden. Hij helpt Bear met zijn huiswerk en wandelt graag met Merlin van kamer naar kamer.