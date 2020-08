Elise Mertens voelt zich veilig in New York: “We worden goed beschermd”

Elise Mertens (WTA 22) is deze week goed aangekomen in New York, waar ze in het enkel- en dubbelspel deelneemt aan het WTA-tennistoernooi van Cincinnati als ultieme voorbereiding op het US Open. De Limburgse sloeg donderdag op Flushing Meadows al een balletje met Alison Van Uytvanck (WTA 58).

Door de coronacrisis zijn internationale reizen voor atleten een hele beproeving geworden, zo ondervond Mertens aan den lijve. “Maandagavond ben ik na de finale in Praag op het vliegtuig gestapt. Er waren amper twintig mensen aan boord. Nadien bleef ik 24 uur in quarantaine alvorens een coronatest af te leggen”, vertelt een ontspannen Mertens, die sinds woensdag de faciliteiten van het toernooi mag betreden.

De organisatoren leggen de speelsters strenge maatregelen op. “Het is verboden het hotel te verlaten. Je mag enkel met mondneusmasker een wandelingetje maken in de lobby. Alles wordt tot in het hoekje ontsmet”, getuigt Mertens, die geen seconde heeft getwijfeld om af te zakken naar de Verenigde Staten. “Het kan wel eens een lange week worden op deze manier, maar ik ben vooral blij dat ik opnieuw op de tennisbaan kan en mag staan.”

In tegenstelling tot Mertens gaven zes speelsters uit de top 10 van de WTA-ranking forfait voor het US Open, onder hen Ashleigh Barty (WTA 1), Simona Halep (WTA 2) en uittredend kampioene Bianca Andreescu (WTA 5). “Ik weet niet waarom ze dat deden. Misschien omdat ze zo zeker zijn dat ze hun WTA-punten van vorig jaar behouden? Misschien hebben ze schrik om te reizen? Of misschien ligt hun focus op het gravelseizoen, want het toernooi in Rome begint daags na het US Open”, gist Mertens. “Ik heb in elk geval een veilig gevoel hier. De WTA en de organisatoren doen alles om de speelsters te beschermen.”

Op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat vanwege de sanitaire omstandigheden verplaatst werd naar Flushing Meadows in New York, komen straks zes Belgen in actie. Kirsten Flipkens (WTA 79) opent in de kwalificaties tegen de Oekraïense Katarina Zavatska (WTA 107). Greet Minnen (WTA 106) staat tegenover de Slovaakse nummer een Viktoria Kuzmova (WTA 84), Ysaline Bonaventure (WTA 121) moet voorbij de Japanse Nao Hibino (WTA 74) zien te geraken.

De winnaars van de tweede ronde krijgen een plaats op de hoofdtabel. Daar vinden zij onder meer landgenotes Elise Mertens (WTA 22), Alison Van Uytvanck (WTA 58) en Kim Clijsters (geen ranking) terug. Clijsters kreeg een wildcard voor het toernooi.