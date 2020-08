Vermeende groepsverkrachting van 16-jarig meisje door dertig mannen schokt Israël

De Israëlische politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vermeende groepsverkrachting van een 16-jarig meisje in een hotel in de zuidelijke stad Eilat. Meer dan dertig mannen zouden er zich aan haar vergrepen hebben, en om dat te doen stonden ze geduldig aan te schuiven aan de deur van de hotelkamer. “Dit is een misdaad tegen de mensheid”, zegt premier Benjamin Netanyahu. Er zijn al twee mannen opgepakt.