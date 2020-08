Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken rust agenten uit met 14 bodycams

Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerken rust haar agenten sinds deze week uit met 14 bodycams, waarmee ze incidenten kunnen filmen. Een primeur in Limburg, want de andere politiezones zullen hun bodycams pas later inzetten.