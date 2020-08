Coronaprotesten in Nederland lopen uit de hand: agenten omsingeld en aangevallen

De politie heeft donderdagmiddag de ingangen naar het gebouw van de Nederlandse Tweede Kamer afgesloten en het Binnenhof afgesloten wegens een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Op beelden is te zien dat het tot confrontaties met enkele agenten komt. Ze werden omsingeld door tientallen woedende demonstranten.

Het Plein is inmiddels weer toegankelijk, het Binnenhof en het Tweede Kamergebouw zijn nog steeds afgesloten. Een agent is gewond geraakt, meldt de politie. “We zijn nog steeds in het centrum van Den ...