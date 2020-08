Jasper Philipsen sprint het snelst in derde rit Ronde van de Limousin: “Eindelijk winst”

Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) won donderdag de derde rit in de Ronde van de Limousin.

Philipsen bleef na 177,9 kilometer tussen Ussac en Chamberet in een sprint de Brit Jake Stewart (Groupama-FDJ) voor. Benjamin Declercq (Arkéa-Samsic) eindigde als derde, voor Piet Allegaert (Cofidis).

Het is meteen de eerste zege van het seizoen voor de 22-jarige Limburger. “Het was een heel zware etappe met redelijk wat klimwerk. Ik kon rekenen op een sterk team en de jongens controleerden het voor mij mooi in de laatste kilometers. Ploegmaat Fernando Gaviria was gisteren erg goed en het gaf me de motivatie om vandaag ook iets te doen. Ik ben blij dat mijn conditie groeit en dat ik eindelijk een overwinning op zak heb. Ik had ze deze week niet echt verwacht, maar ik hoopte er wel op. De afgelopen jaren heb ik veel topvijfplaatsen gehad, dus het is bevredigend om eindelijk weer een overwinning te behalen.”

De Italiaan Luca Wackermann (Vini Zabu-KTM), de winnaar van de openingsetappe, neemt de gele leiderstrui over van Joel Suter.

Het waren Anthony Delaplace, Delio Fernandez, Martin Alexander Salmon en Ibon Ruiz Sedano die al vrij snel aan de haal gingen. Danny van Poppel trok in zijn eentje in de tegenreactie en slaagde erin zijn karretje voorin aan te haken. Het viertal bokste een maximale voorsprong van vier minuten bij elkaar. Anthony Delaplace was zo virtueel leider maar het was net hij die zijn metgezellen al vlug moest laten rijden. Danny van Poppel en Delio Fernandez spartelden nog het langste tegen maar op 20 kilometer van de eindmeet waren ook zij eraan voor de moeite.

Er waren nog diverse uitvalspogingen maar het peloton liet evenwel niet begaan. De grote groep stormde zo op Chamberet af. Een kolfje naar de hand van Jasper Philipsen die zo zijn eerste zege van het seizoen boekte.

De vierde en laatste rit voert de renners vrijdag over 167 kilometer van het Lac de Saint-Pardoux tot Limoges.