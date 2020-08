Deze modetrends voor komende herfst kan je nu al dragen

Kijk je er al reikhalzend naar uit om de winkels af te struinen naar de nieuwste trends? Laat je dan niet door dit mooie weer ontmoedigen. Van doorzichtige jurken tot dromerige ruches. Deze herfsttrends kan je ook nu al dragen.

Volumineuze, lange jurken met romantische ruches of subtiele, gesofisticeerde ruches op mouwen of hemdboorden zijn komende herfst opvallend aanwezig. Voor een vleugje drama of aristocratie zit je zo altijd goed. Waarschijnlijk hoef je zelfs niet meteen naar de winkel te rennen, want de voorbije seizoenen zijn ruches nooit echt ver weggeweest.

Vlnr: Celine, Gucci en Saint Laurent Foto: Shopping? Bovenstuk met ruches en bloemenprint - 129 euro - Karen Millen, wit bovenstuk met ruches - 15,95 euro - Zara en lange rok met ruches - 195 euro - Maje

Een opvallende mouw tilt elke outfit naar een hoger niveau. Komende herfst zijn het allemaal pofmouwen die de klok slaan. Ze zijn dan ook bij heel wat modehuizen gespot, zoals Chloe, Valentino, Fendi, Lanvin …

Vlnr: Chloe, Fendi en Valentino Foto: Shopping? Lange jurk - 69,95 euro - Zara en bovenstuk met bloemenprint - 185 euro - The Kooples

Een doorzichtig hemd, topje of jurkje helpt je om een sexy toets aan je outfit toe te voegen. En dat kan in zowat alle seizoenen. Onder een doorzichtig bovenstuk draag je een sexy beha in dezelfde kleur, voor een subtiel doorkijkeffect, onder een doorzichtige jurk kan je dan weer kiezen voor een onderjurkje of een kuise body, al dan niet in een bijpassend tintje.

Vlnr: Fendi, Chloe en Miu Miu Foto: Shopping? Doorzichtige, zwarte jurk - - Zara, doorzichtig, zwart bovenstuk - 19,99 euro - H&M en doorzichtig, zwart bovenstuk met mouwen - 238 euro - The Kooples

In het oog springen op straat, in de zomerbar of op kantoor lukt zonder meer als je het principe van color blocking toepast. Hierbij match je verschillende felle kleuren in één outfit. Ideaal voor wie deze zomer in kleur wil afsluiten en de herfst in vol ornaat tegemoet wil treden. Met fuchsia, blauw en paars geraak je al een heel eind.