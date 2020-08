Slecht nieuws voor Europees president Charles Michel: zijn huwelijk in het zuiden van Frankrijk is afgelast. Het zou komende zaterdag plaatsvinden, maar het coronavirus gooit roet in het eten, meldt Sudpresse .

