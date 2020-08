Pukkelpop heet festivalfans symbolisch welkom met click & rideparking

Hasselt -

In elk normaal jaar moesten tussen donderdag en zondag tienduizenden festivalgangers Kiewit overspoelen. Nu niets van dat alles, maar toch laten Chokri en co. Pukkelpop niet helemaal onopgemerkt voorbij gaan. Op een podium en omsingeld door vlaggen op de festivalweide prijkt in reuzeletters ‘Pukkelpop’. “Fuck you, corona.”