VUB-socioloog: “Het is een kakofonie geworden, we hebben geen echte leiders”

Het is goed dat premier Sophie Wilmès meer duidelijkheid heeft verschaft over de sociale bubbel van vijf. Dat zegt socioloog Ignace Glorieux van de VUB in een reactie op de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Toch blijft het voor Glorieux wachten op een echt motiverend verhaal dat het draagvlak voor de coronamaatregelen opnieuw kan versterken.

De Nationale Veiligheidsraad besloot donderdag om de zogenaamde bubbel van vijf tot eind september te behouden om de verspreiding van het virus in te dammen. Premier Wilmès voegde daar na afloop wel expliciet aan toe dat dit niet betekent dat mensen geen vrienden en familieleden buiten deze bubbel mogen zien. Maar dan gelden wel de afstandsregels. Je mag ook nooit met meer dan tien mensen samen zijn.

“Het is goed dat dit op de persconferentie is verduidelijkt, want daarover bestond wel wat verwarring. Maar het blijft een concept dat in andere landen niet op dezelfde manier bestaat en dat hier door mensen op uiteenlopende manieren wordt toegepast”, stelt Glorieux.

Kakofonie

Duidelijkheid is volgens de socioloog één van de belangrijkste leidmotieven om het tanende draagvlak voor de maatregelen opnieuw op te krikken. “Het is een kakofonie geworden, en er is coronamoeheid en een gebrek aan perspectief. We hebben nood aan een motivatieverhaal. Mensen moet opnieuw duidelijk gemaakt worden wat echt belangrijk is. Het moet simpeler, en misschien iets minder strak, maar dan nog gaat het moeilijk zijn, hoor”, meent Glorieux. “Je moet uiteraard grenzen trekken, maar er moet tenminste een lijn in die grens zitten”.

Volgens de Brusselse socioloog vormt het ook een probleem dat België geen echte figuren heeft die zo’n verhaal met gezag kunnen uitdragen. “Het is geen kritiek op de premier, maar we hebben geen echte regering en geen echte leiders in ons land.” In de eerste golf hadden vooral virologen als Marc Van Ranst het voor het zeggen en die hebben dat goed gedaan, vervolgt Glorieux, “maar ik vrees dat hun rol een beetje op is”. “Dat is geen verwijt: moest iemand anders het gedaan hebben, dan zou dat ook zo zijn na zes maanden. Bovendien spreken ze elkaar tegen, bijvoorbeeld over de mondkapjes.”