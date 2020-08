Steven Bannon, voormalig topadviseur van Donald Trump, aangehouden in fraudezaak

Steve Bannon, een vroegere topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag opgepakt in een fraudezaak. Hij is samen met drie anderen in verdenking gesteld van het oplichten van honderdduizenden mensen via de crowdfundingsactie We Build the Wall, om geld op te halen voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico. Dat heeft het openbaar ministerie in New York laten weten.