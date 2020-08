Opnieuw geen algemene regels over mondmaskers: “Is nochtans noodzakelijk”

De Veiligheidsraad heeft tegen alle verwachtingen in niet beslist om algemene regels in te voeren over mondmaskers. De situatie blijft zoals ze nu is: je moet geen mondmasker op zak hebben, behalve als je burgemeester of gouverneur er anders over beslist. “Algemene regels zijn nochtans noodzakelijk”, uit viroloog Marc Van Ranst zijn onbegrip bij VRT Nieuws.