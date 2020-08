Met 400 toegestane supporters in de buitenlucht en 200 in de kantine moeten de provinciale voetbalclubs zeker niemand weigeren. “Een enorme opsteker voor de clubkas”, vertelt Jan Winters van Esperanza Pelt.

“De derby in Beringen en de thuismatch tegen traditieclub Racing Mechelen zullen zeker in de smaak vallen bij onze supporters. Daarom is het een positieve zaak dat we dubbel zoveel toeschouwers kunnen ...