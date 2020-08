Aantal besmettingen blijft dalen: Houthalen-Helchteren opnieuw onder alarmdrempel

Hasselt - Het coronavirus verliest verder terrein in Limburg. Van 10 tot en met 16 augustus testten nog 154 mensen in onze provincie positief, 11 procent minder dan de week daarvoor. Houthalen-Helchteren duikt voor het eerst in vier weken opnieuw onder de alarmdrempel.

KAART. Hoeveel besmettingen zijn er in jouw gemeente?

In heel België zakte het gemiddeld aantal positieve besmettingen naar 535 per dag, een daling met 13 procent. De daling is het spectaculairst in Antwerpen, waar het aantal besmettingen op weekbasis met liefst 32% is afgenomen. Enkel in Brussel blijft het virus stevig woekeren. Van 10 tot en met 16 augustus waren er 822 positieve gevallen in de provinciehoofdstad, 18 procent meer dan de week daarvoor.

Er worden nu gemiddeld 30 coronapatiënten per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een lichte daling in vergelijking met vorige week. Er liggen vandaag 334 besmette personen in het ziekenhuis, van wie er 83 intensieve zorgen nodig hebben. In Limburg zijn 13 coronapatiënten opgenomen (+2). Daarvan liggen er 3 op de afdeling intensieve zorgen.

Mondmasker blijft verplicht

Vijftien Limburgse gemeenten zijn al minstens een week coronavrij. In Bocholt, Herk-de-Stad, Herstappe, Kinrooi, Voeren, Wellen en Zutendaal heeft zelfs al twee weken niemand meer positief getest. De situatie in de mijngemeenten, de Limburgse zorgenkindjes, lijkt stilaan onder controle. Zo daalde het aantal besmettingen op weekbasis in Beringen naar 15 gevallen, de helft minder dan eind juli nog het geval was. Houthalen-Helchteren duikt met nog maar 6 besmettingen voor het eerst in vier weken opnieuw onder de alarmdrempel. Toch blijft burgemeester Alain Yzermans (sp.a) alert. “De huidige veiligheidsmaatregelen zoals de mondmaskerplicht blijven behouden tot minstens eind deze maand. We mogen niet te vroeg juichen en versoepelen, want dan dreigt een jojo-effect. Mensen vragen duidelijke, stabiele regels.” Ook in Genk en Heusden-Zolder loopt het aantal besmettingen voorzichtig terug.

Lommel

Opvallend is wel de stijging van 6 naar 10 besmettingen op weekbasis in Lommel. Daarmee is zelfs de waarschuwingsdrempel overschreden en kleurt de gemeente opnieuw oranje. “Het gaat om vier aparte besmettingen die niet met elkaar in verband staan”, weet burgemeester Bob Nijs (CD&V), die benadrukt dat de gevallen van dichtbij worden gemonitord. “Begin augustus hadden we een gelijkaardige opstoot met vijf besmettingen in één dag. Toen waren die geclusterd binnen een familie. Dat is nu niet het geval, waardoor we nog voorzichtiger moeten zijn. Precies daarom volgen we de situatie nauwgezet op.”