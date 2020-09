Brooddozen om van te smullen

De scholen openen binnenkort opnieuw de deuren en daar horen niet alleen nieuwe boeken en schriften bij. Ook een eigen lunchbox is in tijden van corona geen overbodige luxe. Om je te helpen bij die keuze, hebben we alvast enkele hippe en praktische modellen op een rijtje gezet.

Voor de allerjongsten

Een stukje komkommer, een koekje, sandwiches,...niets aangenamer om het middagmaal en de tussendoortjes van de allerjongste schoolgangers netjes in te pakken in een brooddoos. Zoek uit wat de favoriete figuren en kleuren van je kinderen zijn en ga mee in hun fantasie: een brooddoos die ze mooi vinden, is doorgaans een langer leven beschoren.

Ook ouders hebben baat bij een brooddoos. Het is een handige manier om te weten hoeveel je kind precies at, vermits de restjes na de lunch weer in de doos en dus in de boekentas verdwijnen. Kleine tip: kleef een etiketje met de naam van je kind erop zodat ze de brooddoos niet verliezen en de juf of meester steeds weet van wie de brooddozen zijn.

1. Brooddoos roze - 6,99 euro bij Fun 2. Brooddoos Bumba - 6,99 euro bij Studio 100 webshop 3. Brooddoos Heidi - 6,99 euro bij Toys & Toys 4. Drinkfles - 10,69 euro bij Bol.com 5. Lunchdoos - 5,99 euro bij Veritas

Voor de kinderen

Als de kinderen wat ouder zijn, kan je de brooddoos ook uitbreiden met handige doosjes voor een fruitsalade, beleg en zelfs kerstomaatjes. Sleur je liever geen extra potjes mee? Kies dan voor een brooddoos met meerdere lagen. Een bloemetjespatroon is vrolijk, fleurig en vooral tijdloos: je hoeft niet elkaar jaar een nieuw exemplaar te kopen. Voor een stoerder uitzicht kies je een brooddoos met dieren: een hele dierentuin of een ietwat komische lama.

1. 3 potjes Eva Mouton - 8,99 euro bij Veritas 2. Lunchbox - 39,90 euro bij Greenweez 3. Appelbox - 4,95 euro bij A.S Adventure 4. Donkergroene brooddoos - 7,95 euro bij Little Thingz 5. Lässig brooddoos - 6,95 euro bij Dreamland.

Voor de tieners

Wie de klassieke boterhammen en pistoles beu is, kan zijn lunch naar een hoger niveau tillen. Denk daarbij aan een yoghurtpotje met huisgemaakte granola en blauwe bessen zonder dat je ook maar een verpakking moet meezeulen. Een ander voedzaam alternatief is een salade box, compleet met een afsluitbaar potje voor een eventuele dressing en een duurzaam bestek. Wie zich liever aan een samengestelde salade in een bokaal waagt, kan kiezen voor een robuuste lunchbox of een plastieken variant.

1. Yoghurtpotje - 3,95 euro bij AVA 2. Maaltijdbox met lepel - 24,99 euro bij Greenweez 3. Saladbox Joseph Joseph - 19,95 euro bij de Bijenkorf 4. Mepal brooddoos - 14,95 euro bij Dreamland 5. Sistema - 9,25 euro bij Collishop