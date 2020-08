Begrepen we de bubbel van vijf verkeerd? Premier Wilmès legt uit

De bubbel van vijf blijft nog minstens een maand behouden. Dat heeft de Veiligheidsraad donderdag beslist. Daarnaast kunnen we nog met maximaal tien andere personen afspreken, al moet dat wel van op een veilige afstand. Volgens premier Sophie Wilmès (MR) begrijpen veel mensen de regel verkeerd: ze zette de puntjes daarom nog even op de i tijdens de persconferentie.

Ondanks de daling van het aantal coronabesmettingen besliste de Veiligheidsraad donderdag om de sociale bubbels niet te vergroten. Concreet blijft de bubbel van vijf dus van kracht. Dat betekent dat elk gezin een bubbel mag vormen met vijf andere personen - die zich ook exclusief aan dat gezin verbinden - en binnen de ontmoetingen met die bubbel hoeven de ‘social distancing’-regels niet gerespecteerd te worden, benadrukte premier Wilmès op de persconferentie. Knuffelen, kussen: het kan allemaal.

Verkeerd begrepen

Maar sociale contacten hoeven niet beperkt te blijven tot die vijf mensen. “Ieder van ons mag zijn vrienden, zijn familie en wie ze maar willen zien”, zei Wilmès. “Maar het mogen er nooit meer dan tien op hetzelfde moment zijn. Bovendien moeten op die momenten de veiligheidsregels toegepast worden (afstand houden, geen aanrakingen, mondmasker dragen…, nvdr). We weten dat het moeilijk is om altijd de maatregelen na te leven met onze naasten. We hebben zin om te kussen, om te knuffelen, om te praten zonder afstand te houden. Daarom is er de bubbel van vijf: daarbinnen moet je die regels niet volgen.”

Wilmès benadrukte op de persconferentie ook dat “veel mensen de bubbel van vijf verkeerd begrijpen”. “Je mag wel meer dan vijf andere personen zien, maar daar moet je de afstandsregels altijd respecteren”, voegde ze er nogmaals aan toe.

Doorgeefluik

Vlaams minister-president Jan Jambon legde bij VTM Nieuws uit waarom die bubbel niet vergroot wordt. “Virologen zeggen ons dat die contacten een belangrijk doorgeefluik van het virus zijn.” Jambon gaf ook nog aan dat het aantal mensen waarmee je geen nauw contact hebt rustig kan worden opgedreven.