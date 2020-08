Handelsfederatie teleurgesteld: “We verliezen opnieuw een soldenweekend”

Vanaf maandag 24 augustus is het opnieuw toegelaten om met twee personen te gaan winkelen. Van een tijdslimiet van 30 minuten is er dan ook geen sprake meer. Maar hoewel de versoepeling voor handelaars meer dan welkom is tijdens de solden, is de sector toch teleurgesteld: “We verliezen opnieuw een weekend en het zorgt ook nog eens voor verwarring.”