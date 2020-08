Fietser overleden na botsing met auto in Zonhoven

Zonhoven / Houthalen-Helchteren -

Donderdagochtend rond 10 uur zijn een fietser en een auto gebotst op de Halveweg in Zonhoven. De 60-jarige fietser was na de klap nog bij bewustzijn, maar bezweek later in het ziekenhuis. De autobestuurder had woensdagavond ook al een voetganger aangereden. Zijn rijbewijs is ingetrokken.