Remco Evenepoel wou schitteren op het BK tijdrijden voor zijn jarige vader Patrick

Wat had hij graag aan de start van het BK tijdrijden in Koksijde gestaan. In plaats van te bikkelen om de driekleur met Wout van Aert, ligt Remco Evenepoel nu in het ziekenhuis in Herentals. Zijn vader Patrick wordt vandaag 52 en Evenepoel wou niks liever dan hem de bloemen schenken voor zijn verjaardag.