Een hartverwarmende video van Eva (23) uit Monaco gaat momenteel viraal op het internet. Op de beelden is te zien hoe ze haar haar laat afscheren door vriendje Damien tijdens een erg emotioneel moment. Eva lijdt aan alopecia waardoor haar haar uitvalt. Toen ze het voor de vierde keer meemaakte, wilde ze alles in één keer afscheren. Wat Damien deed nadat hij haar had geholpen, verovert harten over de hele wereld.