Ook in september mogen de stadions nog niet helemaal vollopen

De Veiligheidsraad heeft zoals verwacht geen verregaande versoepelingen doorgevoerd voor de grote evenementen, waartoe ook de sportwedstrijden behoren. Voor evenementen wordt de bovengrens opnieuw op 200 mensen binnen en 400 personen buiten vastgelegd. De Pro League vroeg om een geleidelijke terugkeer van de fans naar het stadion, maar die komt er dus niet helemaal.

OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist

De verschillende regeringen en de gezondheidsexperts bogen zich donderdag opnieuw over de evolutie van de coronapandemie in ons land. Het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen twee dagen af, maar niet genoeg om grote versoepelingen door te voeren. “De situatie zoals ze nu is, vergt inspanningen. Een terugkeer naar de normaliteit is nu nog niet mogelijk”, vertemde premier Sophie Wilmès.

De sportwereld smeekte samen met de evenement- en cultuursector voor een behandeling per specifieke locatie, rekening houdend met de mogelijkheden en de grootte van het stadion of de zaal. In juli werden de regels van 200 en 400 personen al eens ingevoerd, maar ze werden teruggeschroefd toen de tweede coronagolf aankwam. Nu keren we dus terug naar deze geijkte getallen.

Wilmès benadrukte ook nog eens dat dit maximumaantal enkel kan worden bereikt als de sportclubs zich houden aan de regels rond mondmaskerplicht en de veiligheidsprotocollen. “De bedoeling is om stabiliteit te creëren en voor iedereen een perspectief te bieden”, sloot de premier af.